Yayla Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 su bardağı tavuk suyu
Yarım kahve fincanı pirinç
1 tatlı kaşığı biber salçası
3 su bardağı yoğurt
2 adet yumurta sarısı
Bir buçuk kahve fincanı un
Üzerine:
3 çorba kaşığı tereyağı
Maydanoz
YAPILIŞI
Tencereye tavuk suyunu, salçayı ve ayıklanıp, yıkanmış pirinci koyun. Pirinç şişene kadar kısık ateşte kaynatın. Ayrı bir tencereye yoğurdu alın. Yumurta sarılarını yavaş yavaş ekleyin. Elenmiş unu ilave edin. Hepsini iyice karıştırın. Pirinçli suyu malzemeye ekleyin. Tekrar karıştırıp, 10 dakika kaynatın. Bu arada tereyağını eritip, çorbaya ekleyin ve karıştırın. Üzerini maydanozla süsleyip servis yapın.