Sofra Çorbalar Yayla Çorbası Tarifi

Yayla Çorbası Tarifi

Mutfakların vazgeçilmezi olan ve birçok menünün başlangıcında yer alan yayla çorbası, düğün çorbası ya da yoğurt çorbası… Adı her ne şekilde anılırsa anılsın bu besleyici çorba hemen her evde severek tüketilir. Yayla çorbası nasıl yapılır?

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti