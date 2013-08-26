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Yayla Çorbası Tarifi

Mutfakların vazgeçilmezi olan ve birçok menünün başlangıcında yer alan yayla çorbası, düğün çorbası ya da yoğurt çorbası… Adı her ne şekilde anılırsa anılsın bu besleyici çorba hemen her evde severek tüketilir. Yayla çorbası nasıl yapılır?
Yayla Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 su bardağı tavuk suyu

Yarım kahve fincanı pirinç

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta sarısı

Bir buçuk kahve fincanı un

Üzerine:

3 çorba kaşığı tereyağı

Maydanoz

YAPILIŞI

Tencereye tavuk suyunu, salçayı ve ayıklanıp, yıkanmış pirinci koyun. Pirinç şişene kadar kısık ateşte kaynatın. Ayrı bir tencereye yoğurdu alın. Yumurta sarılarını yavaş yavaş ekleyin. Elenmiş unu ilave edin. Hepsini iyice karıştırın. Pirinçli suyu malzemeye ekleyin. Tekrar karıştırıp, 10 dakika kaynatın. Bu arada tereyağını eritip, çorbaya ekleyin ve karıştırın. Üzerini maydanozla süsleyip servis yapın.
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