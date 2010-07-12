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Yayla Çorbası Tarifi

Mutfakların vazgeçilmezi olan yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi...
Yayla Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı pirinç

3 su bardağı et veya tavuk suyu

4 su bardağı su

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tepeleme un

Tuz

YAPILIŞI

Et suyu ve suyu bir tencereye alın. İçine yoğurt, yumurta, un ve tuz ekleyin. Tüm malzemeyi bir çırpıcı ile iyice çırpın. Tencereyi ocağa oturtun ve tahta bir kaşıkla karıştırın. Kaynamaya başladığında yıkanmış pirinci katın ve pirinç yumuşayana kadar pişirin. Diğer yandan bir tavada tereyağını eritin ve pul biber ile nane katın. Yağı çorbaya gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.
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