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Yoğurtlu Soğuk Enginar Çorbası Tarifi

Havalar iyice ısınmışken içinizi serinletecek, besin değeri yüksek bir çorba içmeye ne dersiniz? Ferahlatan lezzetiyle yoğurtlu soğuk enginar çorbası tarifi
Yoğurtlu Soğuk Enginar Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet haşlanmış enginar



Yarım limonun suyu



1 su bardağı süzme yoğurt



1 paket labne peyniri



3 diş dövülmüş sarmısak



Yarım demet dereotu



4-5 su bardağı su, tuz



Üzerine:



2 çorba kaşığı zeytinyağı, pulbiber


YAPILIŞI

Enginarları küp şeklinde doğrayın ve limon suyu ile birlikte yumuşayana kadar haşlayıp süzün. Yoğurdu geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Labne peyniri, sarmısak, kıyılmış dereotu ve tuz ekleyip çırpmaya devam edin. Haşlanmış enginar ve suyu katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirip, pulbiber serpinve soğuk olarak servis yapın.

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