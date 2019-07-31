Yoğurtlu Soğuk Enginar Çorbası Tarifi

Enginarları küp şeklinde doğrayın ve limon suyu ile birlikte yumuşayana kadar haşlayıp süzün. Yoğurdu geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Labne peyniri, sarmısak, kıyılmış dereotu ve tuz ekleyip çırpmaya devam edin. Haşlanmış enginar ve suyu katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirip, pulbiber serpinve soğuk olarak servis yapın.