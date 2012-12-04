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Yumurtasız Yayla Çorbası Tarifi

Pürüzsüz kıvamlı, asla kesilmeyen, dumanı üzerinde tadı tam yerinde yumurtasız yayla çorbası tarifi. Yumurtasız yayla çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Yumurtasız Yayla Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı pirinç

5 su bardağı et suyu

Yarım çorba kaşığı un

10 çorba kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı kırmızıbiber

3 çorba kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı nane

2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Pirinci et suyunda haşlayın. Un ve yoğurdu çırpma teliyle karıştırarak ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Ocağın altını kısıp, 10 dakika pişirin ve ocaktan alın. Ayrı bir yerde kırmızıbiberi tereyağında yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Nane serpip, sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Un ve yoğurdu ilave ederken, topaklanmaması için mutlaka çırpma teliyle çırparak et suyuna ekleyin.
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