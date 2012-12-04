Yumurtasız Yayla Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci et suyunda haşlayın. Un ve yoğurdu çırpma teliyle karıştırarak ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Ocağın altını kısıp, 10 dakika pişirin ve ocaktan alın. Ayrı bir yerde kırmızıbiberi tereyağında yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Nane serpip, sıcak olarak servis yapın.