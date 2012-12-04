Yumurtasız Yayla Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı pirinç
5 su bardağı et suyu
Yarım çorba kaşığı un
10 çorba kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı kırmızıbiber
3 çorba kaşığı tereyağı
2 çay kaşığı nane
2 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Pirinci et suyunda haşlayın. Un ve yoğurdu çırpma teliyle karıştırarak ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Ocağın altını kısıp, 10 dakika pişirin ve ocaktan alın. Ayrı bir yerde kırmızıbiberi tereyağında yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Nane serpip, sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Un ve yoğurdu ilave ederken, topaklanmaması için mutlaka çırpma teliyle çırparak et suyuna ekleyin.