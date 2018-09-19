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Sofra / Çorbalar / Zeytinyağlı Barbunya

Zeytinyağlı Barbunya

Zeytinyağlı Barbunya
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg taze barbunya



1 su bardağı zeytinyağı



1 orta boy soğan



1 adet havuç



3 adet domates



3 diş sarımsak



1 tatlı kaşığı salça



7-8 dal maydanoz

tuz






YAPILIŞI

Barbunyayı ayıklayıp, yıkayın. Havucun kabuklarını soyup uzunlamasına kestikten sonra verev doğrayın. Zeytinyağının yarısını bir tencerede kızdırıp küp doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Havuç, küp doğranmış domates ve ince kıyılmış sarımsak ekleyin. 1-2 dakika kavurup salçayı ekleyip karıştırın ve barbunya ilave edin. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su katın. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte barbunya yumuşayana dek pişirin. Ocağı kapatıp kalan zeytinyağını yemeğin üzerine gezdirin. Maydanozla süsleyerek servis yapın.

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