Adalar Balıkçı Barı

Sofra Tarifi

1 dilim salamura lakerda 1 adet tüp kalamar 1 adet deniz tarağı (yağda hafifçe kızarmış) 1 dilim somon füme 1 adet jumbo karides (zeytinyağı ve baharatla marinelenmiş) Kalamarın içine: 2 çorba kaşığı çökelek peyniri Yarım bağ taze nane 1 çay kaşığı pul biber 1 çay bardağı zeytinyağı Tarator sos için: 4 adet ceviz 1 çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı krema 1 çorba kaşığı tahin 1 diş sarımsak Dereotu Servis için: Yarım bağ roka yaprağı 1 adet lime limon

YAPILIŞI

Kalamarların içine çökelek, pul biber, ince kıyılmış taze nane, zeytinyağı karışımını doldurup, ızgarada pişirin. Tarator sos için, yoğurt, krema, ceviz, tahin, ince kıyılmış dereotu ve sarımsağı blenderde karıştırıp, yoğun bir sos elde edin. Deniz ürünlerini tabağa koyup, roka yaprağı, lime limon ve tarator sos ile servis yapın.