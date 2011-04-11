DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Ahtapot Izgara

Ahtapot Izgara

Ahtapot Izgara
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg ahtapot

4 su bardağı su

1 adet soğan

1 baş sarımsak

Üzeri için:

3 diş ince kıyılmış sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı kekik

YAPILIŞI

Dövülmüş olarak aldığınız ahtapotu derin dondurucuda 2 veya 3 gün bekletin. İyice yıkadıktan sonra düdüklü tencerede su, soğan, sarımsak ekleyerek yarım saat yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzün ve ızgara yapıp servis tabağına alın. Ayrı bir kapta 3 diş ince kıyılmış sarımsak, 1 çay bardağı zeytinyağı, limon suyunu çırpın. Ahtapotun üzerine gezdirin. Kekik serptikten sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN