Ahtapot Izgara

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dövülmüş olarak aldığınız ahtapotu derin dondurucuda 2 veya 3 gün bekletin. İyice yıkadıktan sonra düdüklü tencerede su, soğan, sarımsak ekleyerek yarım saat yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzün ve ızgara yapıp servis tabağına alın. Ayrı bir kapta 3 diş ince kıyılmış sarımsak, 1 çay bardağı zeytinyağı, limon suyunu çırpın. Ahtapotun üzerine gezdirin. Kekik serptikten sonra servis yapın.