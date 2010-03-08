Ahtapot ızgara

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dövülmüş olarak aldığınız ahtapotları derin dondurucuda 2 veya 3 gün bekletin. İyice yıkadıktan sonra düdüklü tencerede su, soğan, sarımsak ekleyerek yarım saat yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzün ve ızgara yapın. Izgara yaptığınız ahtapotu küçük parçalara ayırıp soya sosu ve ceviz içi ile beraber servis yapın.