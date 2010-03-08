Ahtapot ızgara

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg ahtapot
4 su bardağı su
1 adet soğan, 1 baş sarımsak
Yarım çay bardağı soya sosu
Yarım çay bardağı ceviz içi
YAPILIŞI
Dövülmüş olarak aldığınız ahtapotları derin dondurucuda 2 veya 3 gün bekletin. İyice yıkadıktan sonra düdüklü tencerede su, soğan, sarımsak ekleyerek yarım saat yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzün ve ızgara yapın. Izgara yaptığınız ahtapotu küçük parçalara ayırıp soya sosu ve ceviz içi ile beraber servis yapın.
PÜF NOKTASI
Ahtapot çabuk sertleştiği için ızgara yaptıktan sonra bekletmeden hemen tüketmek gerekir.