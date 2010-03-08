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Sofra / Deniz Ürünleri / Ahtapot ızgara

Ahtapot ızgara

Ahtapot ızgara
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg ahtapot

4 su bardağı su

1 adet soğan, 1 baş sarımsak

Yarım çay bardağı soya sosu

Yarım çay bardağı ceviz içi

YAPILIŞI

Dövülmüş olarak aldığınız ahtapotları derin dondurucuda 2 veya 3 gün bekletin. İyice yıkadıktan sonra düdüklü tencerede su, soğan, sarımsak ekleyerek yarım saat yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzün ve ızgara yapın. Izgara yaptığınız ahtapotu küçük parçalara ayırıp soya sosu ve ceviz içi ile beraber servis yapın.

PÜF NOKTASI

Ahtapot çabuk sertleştiği için ızgara yaptıktan sonra bekletmeden hemen tüketmek gerekir.
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