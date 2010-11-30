DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Arap Saçı Garnitürlü Sütlü Balık

Arap Saçı Garnitürlü Sütlü Balık

Arap Saçı Garnitürlü Sütlü Balık
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İZMİR
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek veya deniz balığı

1 adet etsuyu tableti

5 adet mantar

125 gram tereyağı

1 çorba kaşığı krema

100 gram kaşar peyniri

Bir buçuk çay bardağı süt

Bir buçuk çay bardağı balık suyu

4 çorba kaşığı un

2 yemek kaşığı kapari çiçeği

10 dal arap saçı otu

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet limon

Tuz, karabiber



Salata malzemesi:

1 bağ deniz börülcesi

1 adet limon

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı un

2 diş sarımsak

1 adet havuç

2 adet domates

6 adet siyah zeytin

Tuz

YAPILIŞI

Levrek balığını yıkayın. Pullarını ve içini temizleyin. Baş ve kuyruk kısmını ayırın. Yüzgeçlerini çıkarın. Etsuyu ile haşlayın. Balığın derisi ve kılçıklarını alın. Fileto halindeki balığı fırın kabına alıp üzerine tuz, karabiber, 7-8 adet kapari çiçeği ilave edin. Tereyağını eritip, 4 çorba kaşığı unla kavurun. 1 çorba kaşığı krema, bir buçuk çay bardağı süt ve balık suyu ilave edin. Muhallebi kıvamında pişirin (bir tutam kaşar peyniri rendesi ekleyin). Balığın üzerini sütlü sos ile kaplayın. Haşlanmış mantar, kapari çiçeği, domates, biber ile süsleyin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Tereyağını parçalar halinde koyun. Fırının ızgarasında peynir eriyinceye kadar kızartın. Fırından çıkınca arap saçlı patates garnitürü ile süsleyin. Deniz börülcesi salatası ile servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN