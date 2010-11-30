Arap Saçı Garnitürlü Sütlü Balık

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Levrek balığını yıkayın. Pullarını ve içini temizleyin. Baş ve kuyruk kısmını ayırın. Yüzgeçlerini çıkarın. Etsuyu ile haşlayın. Balığın derisi ve kılçıklarını alın. Fileto halindeki balığı fırın kabına alıp üzerine tuz, karabiber, 7-8 adet kapari çiçeği ilave edin. Tereyağını eritip, 4 çorba kaşığı unla kavurun. 1 çorba kaşığı krema, bir buçuk çay bardağı süt ve balık suyu ilave edin. Muhallebi kıvamında pişirin (bir tutam kaşar peyniri rendesi ekleyin). Balığın üzerini sütlü sos ile kaplayın. Haşlanmış mantar, kapari çiçeği, domates, biber ile süsleyin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Tereyağını parçalar halinde koyun. Fırının ızgarasında peynir eriyinceye kadar kızartın. Fırından çıkınca arap saçlı patates garnitürü ile süsleyin. Deniz börülcesi salatası ile servis yapın.