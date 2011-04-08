Asma Yaprağında Hamsi Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamsileri temizleyip kılçıklarını çıkartın. Soğanları bıçakla incecik doğrayıp zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun. Üzerine yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyip 10 dakika daha kavurun. Ocaktan alıp içine baharatları, ince kıyılmış dereotunu ve salçayı ekleyin. 1-2 dakika kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Üzüm yapraklarını açıp üzerine bir adet hamsiyi iç kısmı yukarıda kalacak şekilde koyun. Soğumuş pirinçli harçtan bir çorba kaşığı kadar alıp hamsinin üzerine koyun. İkinci bir hamsiyi de dış kısmı yukarıda kalacak şekilde üzerine kapatın. Üzüm yaprağını, içindeki hamsi ile birlikte sarıp tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin. Piştikten sonra üzüm yapraklarını çıkartın. Arzunuza göre ister sıcak ister soğuk olarak servis yapın.