Asma Yaprağında Sarılı Levrek Fileto

Levreği temizleyip, 2 adet fileto çıkarın. İki adet asma yaprağını üst üste gelecek şekilde düz bir zemine yayın. Üzerine sıra ile levrek fileto, ince dilimlenmiş yarım soğan, ince dilimlenmiş domates, maydanoz ve küp doğranmış tereyağını yerleştirin.Asma yapraklarını bohça şeklinde katlayıp, açılmaması için kürdanla tutturun. Izgarada iyice pişirin. Pirinci diri kalacak şekilde haşlayıp kenara alın. Ayrı bir yerde piyazlık doğranmış 1/6 soğanı ve kıyılmış sarımsağı 1 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Kıyılmış mantar ekleyip, 5 dakika soteleyin. Ön pişirme yapılmış pirinci ilave edin. Devamlı karıştırın ve suyunu çektikçe azar azar su ekleyin. Pirinç yumuşayınca krema, kıyılmış fesleğen, tuz ve karabiber ekleyin. Parmesan peyniri ekleyip, ocaktan alın. Servis tabağına kalan 2 adet asma yaprağını üst üste gelecek şekilde yerleştirin. Üzerine yuvarlak kalıpla mantarlı risotto koyup, en üste, ızgarada pişen asma yaprağına sarılı filetoyu, açarak yerleştirin. Sos için tereyağı ve limon suyunu ocakta karıştırarak pişirin. Sosu levreğin üzerine gezdirip servis yapın.