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Baharatlı Havuç Soslu Fırınlanmış Levrek Fileto

Baharatlı Havuç Soslu Fırınlanmış Levrek Fileto
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet levrek fileto

1 adet konserve enginar göbeği

1 orta boy soğan

2 adet orta boy havuç

4 diş sarımsak

1 çorba kaşığı süzme bal

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 adet kırmızı dolmalık biber

200 gram ıspanak yaprağı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

100 gram jülyen doğranmış pırasa

YAPILIŞI

Levrek filetoları ızgarada pişirin. Enginar göbeklerini soğanla birlikte haşladıktan sonra püre haline getirin. Rendelenmiş havuçları çok az yağ ilavesiyle soteledikten sonra sarımsak, bal ve kırmızı toz biberle tatlandırın. Blendırdan geçirip, püre haline getirin. Kırmızı dolmalık biberi közleyin. Kabuklarını soyduktan sonra püre haline getirin. Ispanak yapraklarını zeytinyağında soteleyin. Jülyen doğranmış pırasaları da ızgarada pişirin. Levrek filetoyu servis tabağına aktarın. Yanında püre çeşitleri, ıspanak yaprakları ve ızgara pırasayla birlikte servis yapın.


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