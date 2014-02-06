Baharatlı Havuç Soslu Fırınlanmış Levrek Fileto

Levrek filetoları ızgarada pişirin. Enginar göbeklerini soğanla birlikte haşladıktan sonra püre haline getirin. Rendelenmiş havuçları çok az yağ ilavesiyle soteledikten sonra sarımsak, bal ve kırmızı toz biberle tatlandırın. Blendırdan geçirip, püre haline getirin. Kırmızı dolmalık biberi közleyin. Kabuklarını soyduktan sonra püre haline getirin. Ispanak yapraklarını zeytinyağında soteleyin. Jülyen doğranmış pırasaları da ızgarada pişirin. Levrek filetoyu servis tabağına aktarın. Yanında püre çeşitleri, ıspanak yaprakları ve ızgara pırasayla birlikte servis yapın.



