Baharatlı Sardalya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir kaba aldığınız zeytinyağını ısıttıktan sonra arpacık soğanları içerisine ilave edip soteleyin. Daha sonra tarçını, kabuklu kimyonu, kabuklu kişniş tohumunu, paprikaları, karabiberi, kıyılmış kişnişi ekleyip 5 dakika daha pişirin. Pişen karışımı soğumaya bırakın. Sardalyaları 2 çorba kaşığı tuzla ovduktan sonra yıkayın. Seramik bir kaba eşit mesafelerde yerleştirin. Daha önce hazırladığınız baharat karışımını üzerine dökün. Yüksek ateşteki fırında birkaç dakika pişirin. Tabağa aldığınız sardalyalara kişniş ekip, limon dilimleriyle servis edin.