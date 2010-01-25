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Baharatlı Sardalya

Baharatlı Sardalya
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg sardalya

Yarım su bardağı zeytinyağı

200 gram arpacık soğan

1 çay kaşığı tarçın

2 çorba kaşığı kabuklu kimyon

Yarım çay bardağı kabuklu kişniş tohumu

5 adet tatlı paprika

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kıyılmış yaprak kişniş

2 adet limon

YAPILIŞI

Bir kaba aldığınız zeytinyağını ısıttıktan sonra arpacık soğanları içerisine ilave edip soteleyin. Daha sonra tarçını, kabuklu kimyonu, kabuklu kişniş tohumunu, paprikaları, karabiberi, kıyılmış kişnişi ekleyip 5 dakika daha pişirin. Pişen karışımı soğumaya bırakın. Sardalyaları 2 çorba kaşığı tuzla ovduktan sonra yıkayın. Seramik bir kaba eşit mesafelerde yerleştirin. Daha önce hazırladığınız baharat karışımını üzerine dökün. Yüksek ateşteki fırında birkaç dakika pişirin. Tabağa aldığınız sardalyalara kişniş ekip, limon dilimleriyle servis edin.
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