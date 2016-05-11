Balık Köftesi

Sofra Tarifi

2 adet çipura 1 adet soğan 1 adet yumurta 4-5 dilim tost ekmeği Yarım demet dereotu Yarım demet maydanoz 1 çay bardağı galeta unu 1'er tatlı kaşığı tuz ve karabiber Süslemek için: Kuş üzümü Servis için: Marul yaprakları

YAPILIŞI

Çipuraları arzuya göre az su ile haşlayın ya da yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Soğuduktan sonra derisini ve kılçıklarını temizleyin. Geniş bir kapta çipura, rendelenmiş soğan, yumurta, ufalanmış tost ekmeği, kıyılmış dereotu, maydanoz, tuz ve karabiberi yoğurun. Harçtan parçalar koparıp dilediğiniz şekli verin. Galeta ununa bulayıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında rengi dönene dek pişirin. Kuş üzümü ile süsleyip, marul yaprakları eşliğinde servis yapın.