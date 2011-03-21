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Balık Gözleme

Balık Gözleme
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg tekir

1 adet yufka

1 adet küçük boy soğan

1 adet sivri biber

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet domates

Yarım çay kaşığı

rendelenmiş muskat

Tuz, karabiber

Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Balıklardan fileto çıkarıp küp şeklinde doğrayın. İnce kıyılmış soğan ve sivri biberi sıvı yağda kavurun. Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş domates, rendelenmiş muskat, küp doğranmış balık, tuz ve karabiber ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra iç harcı soğuması için bir kenara alın. Yufkayı 8 eşit parçaya bölün. Oluşan üçgenlerin orta kısımlarına iç harcı pay edin. Yufkaları sigara böreği sarar gibi sarıp ızgarada pişirin. Üzerlerine tereyağı sürüp servis yapın.
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