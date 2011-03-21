Balık Gözleme

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balıklardan fileto çıkarıp küp şeklinde doğrayın. İnce kıyılmış soğan ve sivri biberi sıvı yağda kavurun. Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş domates, rendelenmiş muskat, küp doğranmış balık, tuz ve karabiber ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra iç harcı soğuması için bir kenara alın. Yufkayı 8 eşit parçaya bölün. Oluşan üçgenlerin orta kısımlarına iç harcı pay edin. Yufkaları sigara böreği sarar gibi sarıp ızgarada pişirin. Üzerlerine tereyağı sürüp servis yapın.