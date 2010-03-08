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Sofra / Deniz Ürünleri / Balıklı içli köfte

Balıklı içli köfte

Balıklı içli köfte
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

İçi için: 250 gram levrek

1 adet ince kıyılmış soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet ince kıyılmış sivri biber

Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz

1 çorba kaşığı soya sosu, tuz

1 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

İç harç için, soğanı zeytinyağında kavurun. Filetolarına ayırıp incecik kıydığınız levreği de tavanın içine atın ve kavurmaya devam edin. Sivri biber, ceviz, soya sosu, tuz ve kaşar peyniri ilave edin. Bütün malzemeyi 5 dakika kavurun. Balıklı içli köftenin dışı için bir tepside ince bulgur, galeta unu, yumurta ve toz kırmızıbiberi macun kıvamına gelene kadar yaklaşık 1 saat yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her birini avucunuzun içinde şekillendirin. Başparmağınız yardımıyla incelterek oval hale getirin. İçine hazırladığınız harçtan koyup ağız kısmını yukarı doğru sündürerek kapatın. Kızdırılmış sıvı yağda arkalı önlü kızartarak servis yapın.
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