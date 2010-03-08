Balıklı içli köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı galeta unu
2 adet yumurta
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
İçi için: 250 gram levrek
1 adet ince kıyılmış soğan
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet ince kıyılmış sivri biber
Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz
1 çorba kaşığı soya sosu, tuz
1 su bardağı rendelenmiş
kaşar peyniri
Kızartmak için: Sıvı yağ
YAPILIŞI
İç harç için, soğanı zeytinyağında kavurun. Filetolarına ayırıp incecik kıydığınız levreği de tavanın içine atın ve kavurmaya devam edin. Sivri biber, ceviz, soya sosu, tuz ve kaşar peyniri ilave edin. Bütün malzemeyi 5 dakika kavurun. Balıklı içli köftenin dışı için bir tepside ince bulgur, galeta unu, yumurta ve toz kırmızıbiberi macun kıvamına gelene kadar yaklaşık 1 saat yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her birini avucunuzun içinde şekillendirin. Başparmağınız yardımıyla incelterek oval hale getirin. İçine hazırladığınız harçtan koyup ağız kısmını yukarı doğru sündürerek kapatın. Kızdırılmış sıvı yağda arkalı önlü kızartarak servis yapın.