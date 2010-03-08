Balıklı içli köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç harç için, soğanı zeytinyağında kavurun. Filetolarına ayırıp incecik kıydığınız levreği de tavanın içine atın ve kavurmaya devam edin. Sivri biber, ceviz, soya sosu, tuz ve kaşar peyniri ilave edin. Bütün malzemeyi 5 dakika kavurun. Balıklı içli köftenin dışı için bir tepside ince bulgur, galeta unu, yumurta ve toz kırmızıbiberi macun kıvamına gelene kadar yaklaşık 1 saat yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her birini avucunuzun içinde şekillendirin. Başparmağınız yardımıyla incelterek oval hale getirin. İçine hazırladığınız harçtan koyup ağız kısmını yukarı doğru sündürerek kapatın. Kızdırılmış sıvı yağda arkalı önlü kızartarak servis yapın.