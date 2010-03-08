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Balıklı patlıcan dolması

Balıklı patlıcan dolması
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kefal

10 adet kurutulmuş patlıcan

1 adet ince kıyılmış soğan

1 su bardağı zeytinyağı

2 adet domates

1 su bardağı pirinç

Tuz, karabiber

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Ayıklanmış kefali filetolarına ayırdıktan sonra incecik kıyın. Soğanı zeytinyağında kavurduktan sonra içine balığı, küp şeklinde doğranmış domatesi, pirinci, tuzu, karabiberi ilave edip kavurmaya devam edin. Daha sonra ılınması için bir kenara alın. Diğer tarafta patlıcanları sıcak suda yarım saat haşlayın ve süzün. Tekrar sıcak su dolu kabın içine batırıp çıkarın. Patlıcanların içlerini hazırladığınız harçla doldurun ve tencereye dizin. Üzerine su ilave edip kısık ateşte 20-25 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

Pullu ve göçmen olmayan bir balıktır. Bütün denizlerimizde yetişir. Kirli ve bulanık suları sever ve bu sularda yaşar. Bu yüzden güvenilir balıkçıdan almak gerekir.
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