Barbunya Menüer

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenmiş barbunyanın kılçıklarını çıkarıp tepsiye dizin. Üzerine halka doğranmış soğanları ve ince kıyılmış sarımsağı yerleştirin. Kabuğu soyulmuş ve iri doğranmış domates ile sivri biber, ortadan ikiye bölünmüş mantarı da ilave edin. Zeytinyağı gezdirip, tuz ve kekik serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Piştikten sonra üzerine soya sosu gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.