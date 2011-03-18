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Barbunya Menüer

Barbunya Menüer
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg barbunya

1 adet beyaz soğan

2 diş sarımsak

2'şer adet domates ve sivri biber

7-8 adet mantar

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı soya sosu

Tuz, kekik

YAPILIŞI

Temizlenmiş barbunyanın kılçıklarını çıkarıp tepsiye dizin. Üzerine halka doğranmış soğanları ve ince kıyılmış sarımsağı yerleştirin. Kabuğu soyulmuş ve iri doğranmış domates ile sivri biber, ortadan ikiye bölünmüş mantarı da ilave edin. Zeytinyağı gezdirip, tuz ve kekik serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Piştikten sonra üzerine soya sosu gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.
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