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Buharda Pişirilmiş Sebzeli Levrek Fileto

Buharda Pişirilmiş Sebzeli Levrek Fileto
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet levrek fileto

50 gram haşlanmış taze fasulye

50 gram haşlanmış orta boy havuç

1 demet doğranmış maydanoz

2 adet soyulmuş patates

2 çay kaşığı krema

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı süt

2 adet büyük boy domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet kırmızı soğan

2 diş soyulmuş sarımsak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı ketçap

YAPILIŞI

Haşlanmış havuç ve taze fasulyeleri kibrit çöpü uzunluğunda ve kalınlığında kesin. Levrek filetoların arasına koyarak, rulo şeklinde sarın. Ardından alüminyum folyoya sarın. Kaynar suda 10 dakika haşlayın. Piştikten sonra alüminyum folyodan çıkarın. Balığın her tarafını ince kıyılmış maydanoza bulayın. Patatesleri haşlayıp, kabuklarını soyun. Süt, tereyağı ve kremayla karıştırıp, hafif sulu bir püre hazırlayın. Domateslerin kabuğunu soyup, küp şeklinde doğrayın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. ‹nce kıyılmış kırmızı soğanla harmanlayın. Dövülmüş sarımsağı zeytinyağında hafifçe pembeleştirip, ketçabı ilave edin. Servis tabağına balığı, püreyi ve ketçaplı sosu alarak, servis yapın.


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