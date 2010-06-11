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Buharda Balık Sufle (İkan Kukus)

Buharda Balık Sufle (İkan Kukus)
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek

1 çay kaşığı demirhindi (Hint hurması)

Tuz



Baharat macunu için:



120 gram çekilmiş acı kırmızı biber

10 dal taze soğan

2 diş ince kıyılmış sarımsak

3 adet domates

4 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze zencefil

1 adet defne yaprağı

2 yaprak fesleğen

YAPILIŞI

Balığın içini ve pullarını temizleyin. İncecik doğradığınız balığı demirhindi ve tuz ile ovun. Daha sonra yarım saat bekletin. Baharat macunu için acı kırmızı biber, ince kıyılmış taze soğan, sarımsak, kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates, toz şeker ile taze zencefili bir kasede karıştırın. Defne yaprağı ve fesleğeni ilave edin. Koyu bir renk alınca tuz ekleyin. Balığı baharat macunu ile karıştırın ve bardaklara pay edin. Buharda 15- 20 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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