Buharda Balık Sufle (İkan Kukus)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığın içini ve pullarını temizleyin. İncecik doğradığınız balığı demirhindi ve tuz ile ovun. Daha sonra yarım saat bekletin. Baharat macunu için acı kırmızı biber, ince kıyılmış taze soğan, sarımsak, kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates, toz şeker ile taze zencefili bir kasede karıştırın. Defne yaprağı ve fesleğeni ilave edin. Koyu bir renk alınca tuz ekleyin. Balığı baharat macunu ile karıştırın ve bardaklara pay edin. Buharda 15- 20 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.