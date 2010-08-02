Buharda Somon

Sofra Tarifi

200 gram somon fileto Sos için: 2 çorba kaşığı krema 1 çay kaşığı hardal Servis için: Roka dalları Patates kroket Bir adet yumurta Susam

YAPILIŞI

Tencerenin içine 1 adet boş tabağı ters koyun. Tabağı geçmeyecek şekilde su ekleyin. Somonları tabağın üzerine yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatın ve 8 dakika buharda pişirin. Sos için, krema ile hardalı karıştırarak 1 dakika pişirin ve sosluğa dökün. Patates kroketleri, önce çırpılmış yumurtaya, sonra da susama bulayarak kızgın sıvı yağda kızartın.