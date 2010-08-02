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Buharda Somon

Buharda Somon
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram somon fileto

Sos için:

2 çorba kaşığı krema

1 çay kaşığı hardal

Servis için:

Roka dalları

Patates kroket

Bir adet yumurta

Susam

YAPILIŞI

Tencerenin içine 1 adet boş tabağı ters koyun. Tabağı geçmeyecek şekilde su ekleyin. Somonları tabağın üzerine yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatın ve 8 dakika buharda pişirin. Sos için, krema ile hardalı karıştırarak 1 dakika pişirin ve sosluğa dökün. Patates kroketleri, önce çırpılmış yumurtaya, sonra da susama bulayarak kızgın sıvı yağda kızartın.
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