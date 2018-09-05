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Sofra / Deniz Ürünleri / Ceviche

Ceviche

Ceviche
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram levrek fileto

1 adet kıyılmış beyaz soğan

1 su bardağı lime suyu

2 adet acı kırmızı biber

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

1 adet avokado

4 dal kişniş

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber



SERVİS İÇİN:

1'er adet kırmızı ve sivri biber

1 adet küçük boy kırmızı soğan

2 dal kişniş

YAPILIŞI

Yarım soğan, lime suyu, biber, sarımsak, zencefil, avokado ve kişniş saplarını rondodan geçirip püre haline getirin. Balığı irice parçalara ayırıp, tuzladıktan sonra üzerini kapatın ve buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Buzdolabından alıp, püre haline getirdiğiniz karışımla harmanlayın ve 2 dakika dinlendirin. Servis tabağına alıp, kıyılmış biberler, halka doğranmış soğan ve kişnişle süsleyip servis yapın.
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