Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yarım soğan, lime suyu, biber, sarımsak, zencefil, avokado ve kişniş saplarını rondodan geçirip püre haline getirin. Balığı irice parçalara ayırıp, tuzladıktan sonra üzerini kapatın ve buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Buzdolabından alıp, püre haline getirdiğiniz karışımla harmanlayın ve 2 dakika dinlendirin. Servis tabağına alıp, kıyılmış biberler, halka doğranmış soğan ve kişnişle süsleyip servis yapın.