DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Çipura Dolması

Çipura Dolması

Çipura Dolması
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet çipura

5 çorba kaşığı sıvı yağ

100 gram ıspanak yaprağı

5-6 adet mantar

5 adet karides

4 adet midye

2 çorba kaşığı krema

1 çay kaşığı baharat karışımı

YAPILIŞI

Çipuraları ayıklayın ve ortalarındaki kılçığı çıkarın. Diğer tarafta 2 çorba kaşığı sıvı yağı tencereye alın. İnce kıyılmış ıspanak yaprağı, mantar, karides ve midyeyi sıvı yağda soteleyin. Krema ve baharat karışımını ilave edip bütün malzemeyi 1-2 defa çevirdikten sonra ocağın altını kapatın. Balıkların içine bu karışımı paylaştırın. Balık dolmalarını yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine sıvı yağ gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Piştikten sonra kalınca dilimleyin. Sebzeli pilavla birlikte servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN