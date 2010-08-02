Çipura Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çipuraları ayıklayın ve ortalarındaki kılçığı çıkarın. Diğer tarafta 2 çorba kaşığı sıvı yağı tencereye alın. İnce kıyılmış ıspanak yaprağı, mantar, karides ve midyeyi sıvı yağda soteleyin. Krema ve baharat karışımını ilave edip bütün malzemeyi 1-2 defa çevirdikten sonra ocağın altını kapatın. Balıkların içine bu karışımı paylaştırın. Balık dolmalarını yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine sıvı yağ gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Piştikten sonra kalınca dilimleyin. Sebzeli pilavla birlikte servis yapın.