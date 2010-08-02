Çipura Izgara

Ayıklanmış balıkları arkalı önlü ızgara yapın. Diğer tarafta kabukları soyulmuş ve jülyen doğranmış kabak, havuç, kırmızı ve sarı biberi, 2 çorba kaşığı sıvı yağda soteleyin. Haşlanmış patatesleri halka şeklinde doğrayın. Servis tabağına balığı ve sotelenmiş sebzeleri alın. Dilim patatesleri yerleştirin. 3 çorba kaşığı sıvı yağda unu hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Krema ve ortadan ikiye kesilmiş mantarları ilave edip kısık ateşte 1-2 dakika pişirin. Hazırladığınız mantarlı sosu patates ve balığın üzerine gezdirip servis yapın.