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Çipura Izgara

Çipura Izgara
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet çipura

2'şer adet kabak ve havuç

1'er adet kırmızı ve sarı biber

5 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet haşlanmış patates

1 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı krema

8-10 adet mantar

YAPILIŞI

Ayıklanmış balıkları arkalı önlü ızgara yapın. Diğer tarafta kabukları soyulmuş ve jülyen doğranmış kabak, havuç, kırmızı ve sarı biberi, 2 çorba kaşığı sıvı yağda soteleyin. Haşlanmış patatesleri halka şeklinde doğrayın. Servis tabağına balığı ve sotelenmiş sebzeleri alın. Dilim patatesleri yerleştirin. 3 çorba kaşığı sıvı yağda unu hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Krema ve ortadan ikiye kesilmiş mantarları ilave edip kısık ateşte 1-2 dakika pişirin. Hazırladığınız mantarlı sosu patates ve balığın üzerine gezdirip servis yapın.

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