Çirozlu Volovan

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Milföy hamurlarından yuvarlak daireler çıkartın. Hafif su serptiğiniz ıslatılmış fırın tepsisine 4 adet daire şeklindeki hamuru yerleştirin. Diğer 4 adet daire şeklindeki hamurun ortasından, bir kalıp yardımıyla 8 cm' lik daireler çıkartın. Elde ettiğiniz ortası boş çember şeklindeki hamurları tepsiye koyduğunuz hamurların üzerine yerleştirin. Tepsinin boş kalan kısmına 8 cm' lik daire şeklindeki hamurları da dizdikten sonra hepsinin üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 20 dakika pişirin. Çiroz filetoları orta derecede ısıtılmış fırın ızgarasında 2-3 dakika çevirerek pişirin. Daha sonra elle ufak parçalara bölün. Başka bir kapta tereyağını eritip, üzerine unu ilave ederek kavurun. Sonrasında karıştırarak yavaş yavaş sütü ekleyin. Sos koyulaşıncaya dek karıştırın. İçine çirozları, ufak doğradığınız çedar peynirini, ince şekilde doğradığınız dereotunu, muskatı, karabiberi ekleyerek kısık ateşte peynir eriyene kadar karıştırıp ocaktan alın. Fırından çıkarılan ve ortası kuş yuvası görünümü alan volovanların içine hazırladığınız sostan aldığı kadar doldurun. Pişen küçük daireleri üstlerine kapatarak servis tabağına alın. Aşçının notu: Çiroz ve peynir kullanıldığından tuz kullanılmayabilir