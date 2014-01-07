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Deniz Mahsullü Patlıcan

Deniz Mahsullü Patlıcan
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet patlıcan

18 adet karides

3 adet ahtapot bacağı

60 adet ahtapot düğmesi

12 adet mantar

6 diş sarımsak

Yarım demet dereotu

3 çorba kaşığı soya sosu

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Köri

Karabiber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Beğendili beşamel sos:

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

2 su bardağı süt

1 adet közlenmiş patlıcan

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Karides, ahtapot bacağı ve ahtapot düğmesini ayrı ayrı haşlayın. Zeytinyağını bir tavaya alıp üzerine ince kıyılmış karides, ahtapot bacağı, mantar ve sarımsak ile ahtapot düğmesini ekleyip kavurun. Daha sonra ince kıyılmış dereotu, soya sosu, köri ve karabiberi ilave edin. Birkaç dakika sonra ocaktan alın. Diğer taraftan, alacalı soyulmuş patlıcanı acısının çıkması için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Suyunu süzüp, kurulayın ve sıvı yağda kızartın. Kızarttıktan sonra fırın tepsisine alın. Ortalarını yarın. Kavurduğunuz deniz mahsüllü harcı ortalarına pay edin. Beğendili beşamel sos için, patlıcanı közleyip kabuğunu soyun. Çatalla
ezip kenara alın. Tereyağını bir tavaya alıp kızdırdıktan sonra, üzerine unu ekleyip kavurun. Süt, tuz ve karabiber ilave edip, 1 dakika çevirin. Patlıcanı sütlü karışımın içine katıp, koyulaşana kadar pişirin. Hazırladığınız beğendili beşamel sosu, deniz mahsullü patlıcanların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.
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