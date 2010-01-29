Deniz Börülceli Mezgit Pane

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış mezgitin kılçığını alıp, iki parça fileto çıkarın. Ayrı bir kapta 1 tatlı kaşığı un, yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, mısır unu, süt, tuz ve karabiberi çırpın. Filetoları önce 1 çay bardağı una bulayın ve silkeleyin. Daha sonra yumurtalı karışıma bulayın ve kızgın sıvı yağda kızartıp servis tabağına alın. Deniz börülcesini bol suda 10-15 dakika haşlayın. Saplarından temizleyin ve kuş yuvası şekli verin. Mısır tanelerini ortasına yerleştirin. Mezgit fileto ile birlikte servis yapın.