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Deniz Börülceli Mezgit Pane

Deniz Börülceli Mezgit Pane
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet mezgit

250 gram deniz börülcesi

1 çay bardağı + 1 tatlı kaşığı un

1 adet yumurta

1 kahve fincanı rendelenmiş kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı mısır unu

2 çorba kaşığı süt

Yarım çay bardağı konserve mısır

Tuz, karabiber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Ayıklanmış mezgitin kılçığını alıp, iki parça fileto çıkarın. Ayrı bir kapta 1 tatlı kaşığı un, yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, mısır unu, süt, tuz ve karabiberi çırpın. Filetoları önce 1 çay bardağı una bulayın ve silkeleyin. Daha sonra yumurtalı karışıma bulayın ve kızgın sıvı yağda kızartıp servis tabağına alın. Deniz börülcesini bol suda 10-15 dakika haşlayın. Saplarından temizleyin ve kuş yuvası şekli verin. Mısır tanelerini ortasına yerleştirin. Mezgit fileto ile birlikte servis yapın.
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