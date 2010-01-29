Deniz Börülceli Mezgit Pane

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet mezgit
250 gram deniz börülcesi
1 çay bardağı + 1 tatlı kaşığı un
1 adet yumurta
1 kahve fincanı rendelenmiş kaşar peyniri
1 tatlı kaşığı mısır unu
2 çorba kaşığı süt
Yarım çay bardağı konserve mısır
Tuz, karabiber
Kızartmak için:
Sıvı yağ
YAPILIŞI
Ayıklanmış mezgitin kılçığını alıp, iki parça fileto çıkarın. Ayrı bir kapta 1 tatlı kaşığı un, yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, mısır unu, süt, tuz ve karabiberi çırpın. Filetoları önce 1 çay bardağı una bulayın ve silkeleyin. Daha sonra yumurtalı karışıma bulayın ve kızgın sıvı yağda kızartıp servis tabağına alın. Deniz börülcesini bol suda 10-15 dakika haşlayın. Saplarından temizleyin ve kuş yuvası şekli verin. Mısır tanelerini ortasına yerleştirin. Mezgit fileto ile birlikte servis yapın.