Deniz Ürünlü Erişte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karides ve ahtapotu ayrı ayrı yumuşayana kadar haşlayıp süzün. Linguineyi bol suda haşlayın, süzdükten sonra servis kasesine boşaltın. Zeytinyağını tavaya alın ve ortadan ikiye kesilmiş sarımsağı kokusu gidene kadar kavurun. Kabuğu soyulmuş ve rendelenmiş domatesi katın. Karides ve iri doğranmış ahtapotu ekleyip kavurmaya devam edin. Ocağın altını kapatın ve ılınmaya bırakın. Daha sonra kremayı katın ve karıştırın. Tuz, karabiber, pul biber ve toz kişniş ilave ettikten sonra sıcak olarak servis yapın.