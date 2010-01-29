Deniz Ürünlü Erişte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100-150 gram karides
100 gram ahtapot
250 gram linguine
Yeteri kadar su
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 adet küçük boy domates
100 gram krema
Tuz, karabiber, pul biber, toz kişniş
YAPILIŞI
Karides ve ahtapotu ayrı ayrı yumuşayana kadar haşlayıp süzün. Linguineyi bol suda haşlayın, süzdükten sonra servis kasesine boşaltın. Zeytinyağını tavaya alın ve ortadan ikiye kesilmiş sarımsağı kokusu gidene kadar kavurun. Kabuğu soyulmuş ve rendelenmiş domatesi katın. Karides ve iri doğranmış ahtapotu ekleyip kavurmaya devam edin. Ocağın altını kapatın ve ılınmaya bırakın. Daha sonra kremayı katın ve karıştırın. Tuz, karabiber, pul biber ve toz kişniş ilave ettikten sonra sıcak olarak servis yapın.