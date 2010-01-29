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Deniz Ürünlü Erişte

Deniz Ürünlü Erişte
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100-150 gram karides

100 gram ahtapot

250 gram linguine

Yeteri kadar su

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 adet küçük boy domates

100 gram krema

Tuz, karabiber, pul biber, toz kişniş

YAPILIŞI

Karides ve ahtapotu ayrı ayrı yumuşayana kadar haşlayıp süzün. Linguineyi bol suda haşlayın, süzdükten sonra servis kasesine boşaltın. Zeytinyağını tavaya alın ve ortadan ikiye kesilmiş sarımsağı kokusu gidene kadar kavurun. Kabuğu soyulmuş ve rendelenmiş domatesi katın. Karides ve iri doğranmış ahtapotu ekleyip kavurmaya devam edin. Ocağın altını kapatın ve ılınmaya bırakın. Daha sonra kremayı katın ve karıştırın. Tuz, karabiber, pul biber ve toz kişniş ilave ettikten sonra sıcak olarak servis yapın.
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