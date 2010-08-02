Deniz Ürünlü Pizza

Sofra Tarifi

Hamur için: Bir buçuk su bardağı un Yarım su bardağı su 1 çay kaşığı yaş maya 1 çay kaşığı toz şeker, tuz Domates sos için: 2 adet domates 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 5-6 dal fesleğen 2 diş sarımsak 2 dal taze kekik Üzeri için: 2 çorba kaşığı toz parmesan peyniri 4 adet somon füme, roka

YAPILIŞI

Domates sos için, domatesin kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın. Zeytinyağı ile bir tencereye alıp, suyunu bırakınca ince kıyılmış fesleğen, sarımsak ve kekiği ekleyin. İyice kaynadıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamur için tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğurun. Üzerinin kurumasını önlemek için nemli bir bezle örtüp 2 saat dinlendirin. Hamuru un serpilmiş düz bir zemine alın. Kenarlarını hafifçe yükseltip elinizle çevirerek 25 cm çaplı olacak şekilde açın. Üzerine domates sos sürüp parmesan peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 350 derece fırında hamurun kenarları pembeleşene kadar pişirin. Pişen pizzanın üzerine somon fümeleri yerleştirip dilimleyerek roka ile birlikte sıcak olarak servis yapın.