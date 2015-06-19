Dil Balığı Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı ayıkladıktan sonra fileto çıkarın ve bir kenara alın. Ebegümeci veya istifno otu veya ıspanağı sıcak suya batırıp çıkarın. Bu suyu daha sonra kullanmak üzere saklayın. Tavaya aldığınız zeytinyağı ve tereyağında karides ile dolmalık fıstığı rengi dönene kadar soteleyin. Sıcak suya batırıp çıkardıktan sonra kıydığınız otu ilave edin. En son kremayı ekleyin ve kısık ateşte 5-10 dakika pişirin. Dil filetoları rulo yapıp kürdanla tutturun ve otu kaynattığınız suda 5 dakika pişirdikten sonra çıkarın. Kürdanı alın ve ortasına otlu karışımdan birer çorba kaşığı doldurun. Diğer ruloları da aynı şekilde hazırlayın. Tavaya kalan otlu karışımı yayın ve üzerine balık ruloları yerleştirin. Tuzunu,karabiberini ayarlayın. Sebze suyunu koyun ve ağzı kapalı olarak 10-15 dakika kısık ateşte pişirin.