Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram dil balığı filetosu
4 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
50 gram deniz börülcesi
2 diş sarımsak
1 çorba kaşığı soya sosu
1 çay kaşığı sebze çeşnisi
YAPILIŞI
Dil balığı filetosunu incecik dövün. 2 parmak kalınlığında şeritler halinde kesin. Kaşar peyniri, deniz börülcesi, ince kıyılmış sarımsak, soya soyu ve sebze çeşnisini karıştırın. Şeritlerin ortasına hazırladığınız iç harcı paylaştırın ve rulo şeklinde sarın. Izgara yaptıktan sonra sıcak olarak servis yapın.