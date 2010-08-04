Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dil balığı filetosunu incecik dövün. 2 parmak kalınlığında şeritler halinde kesin. Kaşar peyniri, deniz börülcesi, ince kıyılmış sarımsak, soya soyu ve sebze çeşnisini karıştırın. Şeritlerin ortasına hazırladığınız iç harcı paylaştırın ve rulo şeklinde sarın. Izgara yaptıktan sonra sıcak olarak servis yapın.