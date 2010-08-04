Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dil balığı filetosunu 2 parmak kalınlığında şeritler halinde doğrayın. Şeritlerin içine 2'şer adet karides yerleştirip, sarın. Domatesleri dörde, sivri biberleri üç parçaya bölün. Daha sonra şişe sırasıyla karidesle sarılmış dil balığı, defne yaprağı, domates ve sivri biber olacak şekilde dizin. Bütün malzemeler bitene kadar işleme devam edin. Dil şişleri ızgarada arkalı önlü pişirin ve sıcak olarak servis yapın.