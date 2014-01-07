Domates Ve Tane Karabiberli İstavrit

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Domatesleri, soğanları ve 1 diş sarımsağı blenderden geçirin. Zeytinyağını, kıyılmış dereotunu, tuz ve yeterince tane karabiberi ekleyin. Kaşıkla karıştırdıktan sonra küçük bir fırın tepsisine yayın. Limon suyuyla ovduğunuz balıkları domatesli karışımın üzerine dizin. Orta ısılı fırında balıkların üzeri hafifçe pembeleşene dek pişirin. Servis yapın.