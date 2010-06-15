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Dülger Simit

Dülger Simit
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg dülger balığı

1'er su bardağı un ve susam

1 adet yumurta



Kızartmak için:

Sıvı yağ



Sosu için: 2 çorba kaşığı sıvı yağ

10'ar adet mantar ve karides

2 adet iri kıyılmış sivri biber

2 çorba kaşığı soya filizi

1 çorba kaşığı soya sosu

YAPILIŞI

Öncelikle ayıklanmış balıktan fileto çıkarın. Filetoları parmak kalınlığında uzun şeritler halinde kesin. Şerit biçimindeki balıkların iki ucunu birleştirerek simit haline getirin. Hazırladığınız simitleri önce una daha sonra az su ile çırpılmış yumurtaya bulayın. En son susama buladıktan sonra kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın ve servis tabağına yerleştirin. Diğer yandan sos için sıvı yağı bir tavaya alın. İçine ince kıyılmış mantar, ayıklanmış karides, sivri biber ve soya filizini atıp hafif kavurun. Soya sosunu ekledikten sonra tüm malzemeyi karıştırın ve bu sosu dülger simitlerin üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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