Enginarlı Karides

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yemeklik doğranmış mantar ve soğanı sıvı yağ ile birlikte bir tavaya alıp, kavurun. İkiye bölünmüş enginar kalbini ekleyin ve kavurmaya devam edin. Ayrı bir tavada un ve tereyağını unun kokusu gidene kadar kavurun. Sütü ilave edip, topaklanmaması için bir yandan da karıştırın. 2-3 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın ve enginarlı karışımın içine katın. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakın. Karışım koyulaşıp kaynayınca karidesi katın ve bir taşım daha kaynatın. Tavayı ocaktan alıp, tuz ve karabiber ekleyin. Bu karışımı enginar kalbi en altta kalacak şekilde güvece boşaltın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşar eriyene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.