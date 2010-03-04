Fener Balıklı İstifno Otlu Kabak Çiçeği

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10-12 adet kabak çiçeği
1 kg filetosu çıkarılmış fener balığı
Yarım kahve fincanı zeytinyağı
1 adet soğan
1 adet rendelenmiş havuç
1 adet kırmızı biber
1 kahve fincanı ılık sebze suyu veya su
3 demet kıyılmış istifno otu
Tuz, karabiber
Yarım kahve fincanı dolmalık fıstık
YAPILIŞI
Zeytinyağı tavaya alın. Piyazlık doğranmış soğanı ilave edip soteleyin. Havuç ve küp doğranmış kırmızı biberi ekleyip karıştırın. Sebze suyu ve fener balığını tavaya ilave edip, 15 dakika pişirin. İstifno otu, dolmalık fıstık, tuz, karabiber ve kabak çiçeklerini ekleyip karıştırın. Ocağın altını kapatın. Kabak çiçekleriyle süsleyip, soğuk olarak servis yapın.