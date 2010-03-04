Fener Balıklı İstifno Otlu Kabak Çiçeği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağı tavaya alın. Piyazlık doğranmış soğanı ilave edip soteleyin. Havuç ve küp doğranmış kırmızı biberi ekleyip karıştırın. Sebze suyu ve fener balığını tavaya ilave edip, 15 dakika pişirin. İstifno otu, dolmalık fıstık, tuz, karabiber ve kabak çiçeklerini ekleyip karıştırın. Ocağın altını kapatın. Kabak çiçekleriyle süsleyip, soğuk olarak servis yapın.