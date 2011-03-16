Fener Kavurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fener balıklarından fileto çıkarıp, kuşbaşı doğrayın. Tereyağını tavada eritip önce balığı daha sonra arpacık soğan ve mantarları ilave edin. Birlikte iyice soteleyin. Doğradığınız sivri biberi ekleyerek 5 dakika daha pişirin. Domates, soya sosu ve pul biberi ilave edin. Domateslerin dağılmamasına özen göstererek hafifçe karıştırın. Üzerine kekik serperek servis yapın.