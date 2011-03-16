Fener Kavurma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet orta boy fener balığı
3 çorba kaşığı tereyağı
10 adet arpacık soğan
10 adet haşlanmış mantar
4 adet sivri biber
10 adet kiraz domates
2 çorba kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı pul biber
Üzeri için:
1 tatlı kaşığı kekik
YAPILIŞI
Fener balıklarından fileto çıkarıp, kuşbaşı doğrayın. Tereyağını tavada eritip önce balığı daha sonra arpacık soğan ve mantarları ilave edin. Birlikte iyice soteleyin. Doğradığınız sivri biberi ekleyerek 5 dakika daha pişirin. Domates, soya sosu ve pul biberi ilave edin. Domateslerin dağılmamasına özen göstererek hafifçe karıştırın. Üzerine kekik serperek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Soya sosu tuzlu olduğundan, tuz kullanmayabilirsiniz.