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Fener Kavurma

Fener Kavurma
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy fener balığı

3 çorba kaşığı tereyağı

10 adet arpacık soğan

10 adet haşlanmış mantar

4 adet sivri biber

10 adet kiraz domates

2 çorba kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı pul biber



Üzeri için:

1 tatlı kaşığı kekik

YAPILIŞI

Fener balıklarından fileto çıkarıp, kuşbaşı doğrayın. Tereyağını tavada eritip önce balığı daha sonra arpacık soğan ve mantarları ilave edin. Birlikte iyice soteleyin. Doğradığınız sivri biberi ekleyerek 5 dakika daha pişirin. Domates, soya sosu ve pul biberi ilave edin. Domateslerin dağılmamasına özen göstererek hafifçe karıştırın. Üzerine kekik serperek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Soya sosu tuzlu olduğundan, tuz kullanmayabilirsiniz.
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