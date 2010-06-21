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Fesleğen Soslu Levrek Mus

Fesleğen Soslu Levrek Mus
  • 6 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2'şer adet patlıcan ve kabak

Yarım su bardağı zeytinyağı

250 gram levrek fileto

Yeteri kadar su

2 adet yumurtanın akı

250 gram krema

Tuz, karabiber



Sos için:

1 demet fesleğen

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2-3 adet kurutulmuş domates

50 gram parmesan peyniri

YAPILIŞI

Patlıcanları ve sakız kabağını dilimleyip, zeytinyağında kızartın. 6 adet mus kabını yağlayıp, kızarttığınız sebzeleri kabın kenarlarına yerleştirin. Levreği, üzerini örtecek kadar su ile birlikte 10 dakika haşlayın. Suyunu süzün ve levrek soğuyunca, yumurta akı, krema, tuz ve karabiberi ekleyip mikserle çırpın. Karışımı kaplara pay edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 saniye tutun. Sos için fesleğen, dolmalık fıstık, zeytinyağı, doğranmış kurutulmuş domates ve rendelenmiş parmesan peynirini mikserle karıştırın. Musları servis tabaklarına ters çevirip çıkarın. Fesleğen sosla birlikte servis yapın.
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