Fırında Salçalı Çingene Palamudu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış çingene palamudunu ortadan ikiye kesin. Toprak kabın içine balığı yerleştirin. Balığın üzerine halka doğranmış soğan ve domates ile yarım parmak uzunluğunda kesilmiş sivri biberi yerleştirin.Salçayı su ile açın ve ince kıyılmış sarımsakla birlikte karıştırıp, balığın üzerine gezdirin. Tuzunu ayarlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirip servis yapın.