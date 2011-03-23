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Füme Somon

Füme Somon
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket füme somon

Dereotu

Roka

1 adet limon

1 adet orta boy kırmızı soğan

1 çağ bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Önce servis yapacağınız tabağın tabanını roka ile yükseltin. Somonları dilerseniz rulo sararak ya da gül şeklinde kıvırarak rokaların üzerine yerleştirin. İnce doğradığınız halka soğanları, somonların üzerine dizin. Eğer ince rende bıçağınız varsa, limon kabuklarını şeritler halinde rendeleyin (ama bıçağınız yoksa çok ince halkalar kesip, ikiye bölerek de somonların üzerine koyabilirsiniz). En üste zeytinyağını gezdirin. İnce kıyılmış dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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