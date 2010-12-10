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Füme Somonlu Suşi

Füme Somonlu Suşi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Japon Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı haşlanmış pirinç

1 dilim füme somon

10x10 cm ebadında streç film



Süslemek için:

Salatalık ve limon dilimleri

YAPILIŞI

Düz bir zemine streç filmi yayın. Üzerine füme somonu serin. Haşlanmış pirinci avucunuzun içinde sıkıştırarak yuvarlayın. Pirinci somonun orta kısmına yerleştirin. Streç filmi kenarlarından birleştirerek somonun pirinci kaplayarak top haline gelmesini sağlayın. Daha sonra streç filmi somonun üzerinden çıkartın. Suşiyi servis tabağına alıp salatalık ve limon dilimleri ile servis yapın.
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