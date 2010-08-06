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Gerçek Deniz Levreği

Gerçek Deniz Levreği
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Garnitür malzemeleri:

2.5 gram su yosunu

1 çorba kaşığı su

1 adet küçük boy havuç

4 adet salatalığın dış kısımları

2 adet çekirdekleri alınmış domates

1.5 su bardağı maskarpone peyniri

Bir tutam az tuz



Sos malzemeleri:

1.5 çorba kaşığı patates nişastası

Yarım fincan su

1 su bardağı soya sosu

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

2 çorba kaşığı akçaağaç şurubu

9 çorba kaşığı tereyağı



Levrek malzemesi:

180 gram gerçek deniz levreği

Yeteri kadar zeytinyağı ve tereyağı

YAPILIŞI

Garnitür yapmak için öncelikle yosunu su ile ıslattıktan sonra yosunun suyunu süzüp incecik doğrayın. Diğer tarafta havucu, salatalığı ve domatesi çok küçük parçalar halinde küp şeklinde doğrayın. Daha sonra yosun ve sebzeleri maskarpone peyniri ile karıştırın ve tuzunu ekleyin. Sos için nişastayı bir kaba alarak su ile eritin. Daha sonra bir tavaya soya sosunu alıp kısık ateşte biraz karıştırın. Ardından suda erittiğiniz nişastayı, muskatı, akçaağaç şurubunu soya sosuna ilave edip kısık ateşte 10 dakika pişirip ocaktan alın. Sonrasında tereyağını sosun içine iyice yedirerek ilave edin. Levreği pişirmek için teflon bir tavaya zeytinyağı ve tereyağı koyduktan sonra levreği önlü arkalı pişirin. Daha sonra levrekleri fırın tepsisine aldıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirip 10 dakika fırında pişirin. Ardından bir servis tabağı alarak ortasına garnitürü, garnitürün üzerine levreği, kenarına
da sosu döktüğünüzde balığınız servise hazırdır.
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