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Güveçte Lüfer

Güveçte Lüfer
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet lüfer

1 adet soğan

1 adet patates

2 adet defne yaprağı

2 diş sarımsak

1 adet domates

1 dal biberiye

1 çay kaşığı biber salçası

Tuz

Pul biber

1 dilim dil peyniri

YAPILIŞI

Balığı temizleyip, yarım fileto yapmak için ikiye bölün. Güveç kabına sırayla halka halka doğranmış soğan ve patatesleri dizin. Üzerine defne yaprağı ve balığı yerleştirin. Diğer tarafta sarımsak, domates, biberiye, biber salçası, tuz ve pul biberi mikserde çekin ve balığın üzerine ilave edin. Isıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Sonrasında dil peynirini ilave ederek 15 dakika daha pişirin ve servis yapın.
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