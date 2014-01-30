Güveçte Lüfer

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı temizleyip, yarım fileto yapmak için ikiye bölün. Güveç kabına sırayla halka halka doğranmış soğan ve patatesleri dizin. Üzerine defne yaprağı ve balığı yerleştirin. Diğer tarafta sarımsak, domates, biberiye, biber salçası, tuz ve pul biberi mikserde çekin ve balığın üzerine ilave edin. Isıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Sonrasında dil peynirini ilave ederek 15 dakika daha pişirin ve servis yapın.