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Sofra / Deniz Ürünleri / Güveçte Dil Kardinal

Güveçte Dil Kardinal

Güveçte Dil Kardinal
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg dil balığı

8 adet ayıklanmış karides

8 adet mantar

4 dilim kaşar peyniri

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı krema

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

AYIKLANMIŞ dil balığından 4 adet fileto çıkarın. Filetoların içine ikişer adet karides ve mantar koyun. Her bir filetoyu dolma sarar gibi sarın ve güveç kabına yerleştirin. Üzerlerine birer dilim kaşar peyniri koyun. Diğer yandan tereyağını bir tavaya alın ve eritin. Un ilave edip hafifçe kavurun. Suyu yavaşça ilave edip karıştırın. Krema, tuz ve karabiber ekledikten sonra kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra sosu balık sarmaların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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