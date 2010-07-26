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Hamsi Güveç

Hamsi Güveç
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram hamsi

2 adet domates

Yarım demet taze soğan

4 adet sivri biber

12 adet mantar

1 çay kaşığı kekik

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kurutulmuş defne yaprağı, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Hamsiyi ayıklayıp kılçıklarını çıkarın. Yıkayıp suyunu süzün ve bir kenara alın. 1 adet domates, taze soğan, 2 adet sivri biber ve 10 adet mantarı ince kıyın. Kekik, sıvı yağ, kurutulmuş defne yaprağı, tuz ve karabiber ilave edip bütün malzemeyi karıştırın. Güvecin içine bu karışımı yayın ve üzerini kapatacak şekilde hamsiyi dizin. En üste de ortadan ikiye kesilmiş 2 adet mantar, 1 adet domates, 2 adet sivri biber yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.
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