Hamsili Kaygana

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kasede mısır unu, un ve yumurtayı bir çırpıcı ile iyice çırpın. Topaklanmaması için sütü yavaşça ilave ederek tahta bir kaşıkla karıştırın. İnce kıyılmış hamsi, pazı, nane, maydanoz, taze soğan ve tuz ekleyin. Bütün malzemeyi karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırın ve 1-2 çorba kaşığı sıvı yağ gezdirin. Hamsili karışımdan 1 kepçe koyun ve krep gibi her iki tarafını kızartın. Karışım bitene kadar işleme devam edin. Sıcak olarak servis yapın.