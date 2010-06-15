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Hamsili Kaygana

Hamsili Kaygana
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • TRABZON
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram ayıklanmış hamsi

1 su bardağı mısır unu

1 su bardağı un

3 adet yumurta, yarım kg süt

6-7 yaprak ince kıyılmış pazı

Yarımşar demet ince kıyılmış

taze nane ve maydanoz, tuz

5-6 dal ince kıyılmış taze soğan



Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Derin bir kasede mısır unu, un ve yumurtayı bir çırpıcı ile iyice çırpın. Topaklanmaması için sütü yavaşça ilave ederek tahta bir kaşıkla karıştırın. İnce kıyılmış hamsi, pazı, nane, maydanoz, taze soğan ve tuz ekleyin. Bütün malzemeyi karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırın ve 1-2 çorba kaşığı sıvı yağ gezdirin. Hamsili karışımdan 1 kepçe koyun ve krep gibi her iki tarafını kızartın. Karışım bitene kadar işleme devam edin. Sıcak olarak servis yapın.
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