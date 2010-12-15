Hamsili Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg hamsi
4 adet büyük boy soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağ
Yarım çay bardağı dolmalık fıstık
Yarım çay bardağı kuş üzümü
2 su bardağı pirinç
3 su bardağı su
Yarım demet dereotu
Tuz, yenibahar, nane
YAPILIŞI
Soğanları ince doğrayın. Bir tencereye aldığınız zeytinyağında fıstığı kavurun. Üzerine dolmalık üzüm, pirinç, ince doğranmış dereotu, tuz, yenibahar ve naneyi ilave edip karıştırın. Son olarak su ilave edip pilavı pişirin. Piştikten sonra, bir süre demlenmeye bırakın. Kılçıkları çıkarılmış hamsileri fırın kabına ya da porsiyonluk güveç kaplarına dizin. Ortasına demlenen pilavı dökün. Pilavın üzerini hamsiyle kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 40-45 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.