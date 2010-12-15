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Sofra / Deniz Ürünleri / Hamsili Pilav

Hamsili Pilav

Hamsili Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • ARTVİN
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg hamsi

4 adet büyük boy soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağ

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

Yarım çay bardağı kuş üzümü

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

Yarım demet dereotu

Tuz, yenibahar, nane

YAPILIŞI

Soğanları ince doğrayın. Bir tencereye aldığınız zeytinyağında fıstığı kavurun. Üzerine dolmalık üzüm, pirinç, ince doğranmış dereotu, tuz, yenibahar ve naneyi ilave edip karıştırın. Son olarak su ilave edip pilavı pişirin. Piştikten sonra, bir süre demlenmeye bırakın. Kılçıkları çıkarılmış hamsileri fırın kabına ya da porsiyonluk güveç kaplarına dizin. Ortasına demlenen pilavı dökün. Pilavın üzerini hamsiyle kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 40-45 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
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