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Hamsi Sarma

Hamsi Sarma
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram hamsi

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük boy soğan

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çay bardağı pirinç

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 adet domates

1 adet kesme şeker

Tuz, kimyon, karabiber

Yarım çay bardağı sıcak su

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

300 gram asma yaprağı

YAPILIŞI

Öncelikle hamsiyi ayıklayıp kılçıklarını çıkarın. Yıkayıp süzdükten sonra ince kıyın ve bir kenara alın.Sıvı yağda yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Dolmalık fıstığı ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinci de ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra hamsi, kuş üzümü, rendelenmiş domates, kesme şeker,tuz, kimyon, karabiber ve sıcak su ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. İnce kıyılmış maydanoz ve dereotunu ekledikten sonra karıştırıp tencereyi ocaktan alarak ılınmaya bırakın. Yaprağın içine 1 çorba kaşığı hamsili iç harçtan koyup incecik sarın. Yaprak ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Hazırladığınız hamsi sarmaları ızgara yapın.
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