Hardal Soslu Levrek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet büyük boy deniz levreği
2-3 çorba kaşığı zeytinyağı
Hardal sos için:
6 diş sarımsak
1 adet yumurtanın sarısı
1 tatlı kaşığı acı hardal
1 su bardağı zeytinyağı
2 çorba kaşığı limon suyu
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Sosu hazırlamak için sarımsağı ezin. Daha sonra yumurta sarısı, hardal ve karabiberle karıştırın. Azar azar zeytinyağı ilave edip, mayonez kıvamı alana dek çırpın. Limon suyu ve tuzu ekleyip karıştırın. Kenara alıp, dinlenmeye bırakın. Levreği yıkayıp, kurulayın. Balığın iki tarafını da zeytinyağı ile yağlayın. Izgarada önlü arkalı kızartın. Servis tabağına alıp, hardal sos ile servis yapın.
PÜF NOKTASI
Farklı balıkları da hardal sos ile hazırlayabilirsiniz