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Hardal Soslu Levrek

Hardal Soslu Levrek
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy deniz levreği

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı



Hardal sos için:

6 diş sarımsak

1 adet yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı acı hardal

1 su bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Sosu hazırlamak için sarımsağı ezin. Daha sonra yumurta sarısı, hardal ve karabiberle karıştırın. Azar azar zeytinyağı ilave edip, mayonez kıvamı alana dek çırpın. Limon suyu ve tuzu ekleyip karıştırın. Kenara alıp, dinlenmeye bırakın. Levreği yıkayıp, kurulayın. Balığın iki tarafını da zeytinyağı ile yağlayın. Izgarada önlü arkalı kızartın. Servis tabağına alıp, hardal sos ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

Farklı balıkları da hardal sos ile hazırlayabilirsiniz
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