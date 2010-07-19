Hardal Soslu Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sosu hazırlamak için sarımsağı ezin. Daha sonra yumurta sarısı, hardal ve karabiberle karıştırın. Azar azar zeytinyağı ilave edip, mayonez kıvamı alana dek çırpın. Limon suyu ve tuzu ekleyip karıştırın. Kenara alıp, dinlenmeye bırakın. Levreği yıkayıp, kurulayın. Balığın iki tarafını da zeytinyağı ile yağlayın. Izgarada önlü arkalı kızartın. Servis tabağına alıp, hardal sos ile servis yapın.