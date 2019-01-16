Hollandaıse soslu levrek

HOLLANDAISE SOS

Sırke, su, ince kıyılmış arpacık soğan ve karabiberi küçük bir kaba alıp kısık ateşte 1 tatlı kaşığı kalana kadar çektirip, süzün. Küçük bir tencerenin yarısına kadar su koyup ocağa oturtun ve kaynamaya bırakın. Tencerenin üzerine oturtabileceğiniz büyüklükle, ısıya dayanıklı cam bir kaba yumurta sarısı ve limon suyunu koyun. Homojen bir kıvam alana dek çırpma teli ile çırpın. Daha sonra kap suya hiç değmeyecek şekilde ocakta kaynayan suyun bulunduğu tencerenin üzerine oturtun. Sürekli çırpmaya devam ederek yumurta kalın ve kremamsı bir hal alana dek çırpın. Ocaktan alıp sıvı haldeki klarife tereyağını yavaşça ekleyin. Çektirdiğiniz sirkeli karışımı ilave edip karıştırın.

HOLLANDAISE SOSLU LEVREK

Balığın filetosunu çıkarın. Zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıp fileto dilimlerinin her iki yüzüne de sürün. Döküm bir tavayı kızdırıp balıkları önlü arkalı pişirin. Servis tabağına alın. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırıp Akdeniz yeşilliği ile harmanlayın. Daha sonra balığın yanına yerleştirin. Hollandaise sosu balığın üzerine gezdirip servis yapın.