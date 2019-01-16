Hollandaıse soslu levrek

HOLLANDAISE SOS
1 adet yumurta sarısı
2 çorba kaşığı sirke
1 çorba kaşığı su
1 adet arpacık soğan
2 adet tane karabiber
2-3 damla limon suyu
100 gram eritilmiş klarife tereyağı, sadeyağ veya ghee yağı
HOLLANDAISE SOSLU LEVREK
1 adet levrek,
tuz, karabiber
2-3 çorba kaşığı zeytinyağı
Servis için:
Hollandaise sos,
Akdeniz yeşilliği
Zeytinyağı, limon suyu
HOLLANDAISE SOSSırke, su, ince kıyılmış arpacık soğan ve karabiberi küçük bir kaba alıp kısık ateşte 1 tatlı kaşığı kalana kadar çektirip, süzün. Küçük bir tencerenin yarısına kadar su koyup ocağa oturtun ve kaynamaya bırakın. Tencerenin üzerine oturtabileceğiniz büyüklükle, ısıya dayanıklı cam bir kaba yumurta sarısı ve limon suyunu koyun. Homojen bir kıvam alana dek çırpma teli ile çırpın. Daha sonra kap suya hiç değmeyecek şekilde ocakta kaynayan suyun bulunduğu tencerenin üzerine oturtun. Sürekli çırpmaya devam ederek yumurta kalın ve kremamsı bir hal alana dek çırpın. Ocaktan alıp sıvı haldeki klarife tereyağını yavaşça ekleyin. Çektirdiğiniz sirkeli karışımı ilave edip karıştırın.
HOLLANDAISE SOSLU LEVREK
Balığın filetosunu çıkarın. Zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıp fileto dilimlerinin her iki yüzüne de sürün. Döküm bir tavayı kızdırıp balıkları önlü arkalı pişirin. Servis tabağına alın. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırıp Akdeniz yeşilliği ile harmanlayın. Daha sonra balığın yanına yerleştirin. Hollandaise sosu balığın üzerine gezdirip servis yapın.